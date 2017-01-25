Президент принял министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 25 января, принял министра образования и науки КР Гульмиру Кудайбердиеву.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по повышению качества школьного образования в стране, а также об основных направлениях проводимой работы по оптимизации сети высших учебных заведений.

Кудайбердиева также рассказала президенту о проводимой работе по реализации программы "Безопасные школы и дошкольные образовательные организации на 2015-2024 годы". По словам министра, в прошлом году в стране построены 76 школ и завершен капитальный ремонт около 100 школ. Кроме того, на сэкономленные средства проводится капитальный ремонт дополнительно еще в 28 школах согласно поданным заявкам.

Алмазбек Атамбаев отметил, что проводимая комплексная работа по строительству и реконструкции школ в стране должна в первую очередь обеспечить справедливое распределение и эффективное использование выделяемых бюджетных средств. Глава государства также подчеркнул необходимость осуществления должного контроля со стороны Министерства образования и науки и компетентных государственных органов, чтобы обеспечить качество производимых строительных работ.

URL: http://www.vb.kg/354300
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Министерство образования, школа
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Комментарии
БАКЫТ
25.01.2017, 14:02

То что построено порядка 80 и отремонтировано около 100 школ - это серьезное достижение нашей отрасли образования! 

Это тот факт о котором стоить говорить как большой плюс Президенту страны. 

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Ракамакафо
25.01.2017, 15:07


Глава государства также подчеркнул необходимость осуществления должного контроля со стороны Министерства образования и науки и компетентных государственных органов, чтобы обеспечить качество производимых строительных работ.

в точку! так получается что президент контролирует эти вопросы лучше чем министерство и соответствующие службы.

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