Президент принял министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 25 января, принял министра образования и науки КР Гульмиру Кудайбердиеву.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по повышению качества школьного образования в стране, а также об основных направлениях проводимой работы по оптимизации сети высших учебных заведений.

Кудайбердиева также рассказала президенту о проводимой работе по реализации программы "Безопасные школы и дошкольные образовательные организации на 2015-2024 годы". По словам министра, в прошлом году в стране построены 76 школ и завершен капитальный ремонт около 100 школ. Кроме того, на сэкономленные средства проводится капитальный ремонт дополнительно еще в 28 школах согласно поданным заявкам.

Алмазбек Атамбаев отметил, что проводимая комплексная работа по строительству и реконструкции школ в стране должна в первую очередь обеспечить справедливое распределение и эффективное использование выделяемых бюджетных средств. Глава государства также подчеркнул необходимость осуществления должного контроля со стороны Министерства образования и науки и компетентных государственных органов, чтобы обеспечить качество производимых строительных работ.