Посольство требует у турецких СМИ опровержений о террористах из КР

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Айдана Абдуваитова

Посольство Кыргызстана в Турции потребовало у местных СМИ официальных опровержений материалов о причастности кыргызстанцев к терактам в Турции. Об этом вчера, 24 января, во время встречи с вице-премьер-министром Турции Тугрулом Тюркешом сообщил посол Ибрагим Жунусов.

На встрече турецкий вице-премьер и кыргызский посол обсуждали сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и в сфере безопасности.

Посол напомнил, что в последнее время участились случаи появления в турецкой прессе различной недостоверной и ничем не подтвержденной информации о якобы причастности граждан Кыргызстана к различным терактам, совершенным в Турции, и это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Жунусов сообщил, что посольство направило письмо в ряд наиболее крупных информационных агентств Турции с требованием опубликования опровержения необоснованной информации.

Напомним, после теракта в Стамбуле ведущие турецкие СМИ сообщили о том, что причастным к теракту в Стамбуле 31 декабря является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов. Его фото показал государственный телеканал TRT World, далее его распространили в Сети, а затем о нем писали практически все мировые издания. Позже выяснилось, что полиция приняла Машрапова за подозреваемого из-за внешней схожести, и полицейские после допроса извинились, но официальных комментариев от турецкой стороны не поступало.

Позже агентство Dogan сообщало, что среди задержанных 40 подозреваемых есть и граждане Кыргызстана. Эта информация также не подтвердилась.

Ранее в интервью Жунусов сообщал, что после обращения посольства эти СМИ удалили старые материалы, а министерство иностранных дел просило кыргызскую сторону не обращать внимания на подобные публикации. Кыргызская сторона после выяснения всех обстоятельств собиралась добиться официальных опровержений.

URL: http://www.vb.kg/354302
Теги:
МИД, СМИ, Турция
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Комментарии
БАКЫТ
25.01.2017, 14:19

Надо их засудить! Наш посол Ибрагим Жунусов оказывается настоящий ПАТРИОТ! Молодец, что не оставляет  внимания такие лживые и грубые  целенаправленные информационные атаки турецких СМИ на нашу страну  и реагирует  должным образом добиваясь справедливости! 

 Я вот думаю, что нужно подавать в суды на эти издания! 

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Абдукадыр Вахабов
25.01.2017, 15:02
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опровержений, извинений, и обещаний проверять информацию перед публикацией - и все это можно в судебном порядке.

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Марк Бойтон
25.01.2017, 15:38
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Правильно МИД делает, не надо выставлять нашу страну рассадником террористов.  Если турецкие СМИ наврали, должны сделать опровержение.

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