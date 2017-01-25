Госагентство связи обещает до конца 2018 года провести интернет во все села

Сегодня, 25 января, на заседании парламента депутат от фракции "Кыргызстан" Айтмамат Назаров спросил у представителя госагентства связи о том, когда в айыл окмоту проведут кабельный интернет.

По словам нардепа, на сегодняшний день идет кампания по идентификации скота, однако интернет-связи в селах нет.

На это чиновник ответил, что по Кыргызстану зарегистрировано 4,5 млн пользователей мобильного интернета.

Однако такой ответ не устроил депутата, он отметил, что для идентификации скота нужна база данных, но 179 айыл окмоту не обеспечены интернетом.

По словам докладчика, кампания по обеспечению интернетом села проводится. "Со Всемирным банком и координационным советом уже составлена договоренность на $21 млн долларов. Осенью этого года инфраструктурный проект начнет работать. Год мы потратим на техническую реализацию. До конца 2018 года постараемся в каждое село провести интернет-кабель", - сказал представитель Госагентства связи.