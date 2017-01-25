В Питере на кыргызстанца напали с ножом

Состояние гражданина Кыргызстана, на которого неизвестные напали с ножом, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызстанского посольства в России.

Отметим, ранее российские СМИ сообщали, что 23 января на 22-летнего продавца круглосуточного продуктового магазина неизвестные напали с ножом. С тяжелыми ранениями он был госпитализирован.

В кыргызстанском посольстве подтвердили, что пострадавший является гражданином КР.

"Ввиду его тяжелого состояния врачи не разрешают сотрудникам компетентных органов вести опрос и работу с гражданином. Мы направили официальный запрос в правоохранительные органы для получения исчерпывающей информации", - отметили в посольстве.