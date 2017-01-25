"Оберег" готовится к новоселью. Реабилитационный центр для солнечных детей

Много лет реабилитационный центр "Оберег" ютился в небольшом помещении на территории Карагачевой рощи. Теперь коллектив готовится отпраздновать новоселье в новом здании, которое для необычных детей и тех, кто о них заботится, предоставила мэрия Бишкека.

С 2003 года педагоги и воспитатели "Оберега" совершают маленькие чудеса, они учат разговаривать, ходить, общаться и просто жить тех, кого мы привыкли называть обтекаемой фразой "дети с отклонениями в развитии". Это малыши и подростки с ДЦП, аутисты, ребята с различными тяжелыми расстройствами нервной системы. Как признается директор центра Ольга Джабраилова, разработавшая свою собственную методику по реабилитации, адаптации необычных детей, упорство и труд коллектива рано или поздно приносит результат. Те, кто не могли разговаривать, начинают петь и читать стихи. Те, кто не могли сделать шага, сначала учатся передвигаться, а потом уже сами бегают и прыгают.

Теперь в буквальном смысле пространства для добрых дел станет значительно больше - оно увеличилось до 630 квадратных метров. Центру "Оберег" на безвозмездной основе передано здание некогда заброшенного детского сада в микрорайоне Асанбай. За счет муниципалитета проведен капитальный ремонт, заменена вся сантехника и оборудован пищеблок. Не менее важно и то, что городские власти взяли на себя все расходы по оплате за коммунальные услуги.

Переезд в новое отремонтированное здание начался буквально несколько дней назад. У реабилитационного центра появились дополнительные возможности: комната лечебного массажа, просторные залы для физкультуры и хореографии. Отдельный кабинет у логопеда, в небольших, но уютных комнатах разместились кружки по интересам - для шитья и изготовления поделок. Есть даже свой компьютерный класс.

Для детей, за которыми требуется круглосуточное наблюдение, оборудованы спальные комнаты. Всё постепенно обустраивается и оборудуется за счет поддержки мэрии и благотворителей, постоянно сотрудничающих с "Оберегом". Конечно, признается Ольга Джабраилова, помощь нужна всегда. И, как правило, те, кто знает о существовании реабилитационного центра, не оставляют его без внимания.

В старом помещении центра хватало места только для 30 детей. Теперь после переезда мы можем принять под свою опеку еще до 60 особенных малышей и подростков. Ольга Джабраилова приглашает всех, кто нуждается в помощи по реабилитации и адаптации солнечных детей. Новое здание, где разместился "Оберег", находится в микрорайоне Асанбай напротив Октябрьского райсуда.

Нас в этой истории больше всего поразило то, что мэрия Бишкека оказала помощь детям тихо и скромно. Никто не устраивает по этому поводу шоу и не зарабатывает на этом политический капитал. Хотя был повод пропиарить добрые дела мэрии и ее нынешнего руководителя. Но в этой истории победил здравый смысл. Без предварительных громких обещаний сделано дело.