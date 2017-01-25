Евросоюз призывает КР соблюсти международные стандарты в деле Аскарова

А может ЕС, комитет ООН и прочие международные организации не будут лезть в дела суверенного гос-ва
Европейский Союз просит власти Кыргызстана обеспечить судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами при повторном рассмотрении дела Аскарова. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.
"Своим решением суд отклонил все заключения Комитета ООН по правам человека от 21 апреля 2016 года, указывавшие на нарушение прав Азимжана Аскарова по ряду статей Международного пакта о гражданских и политических правах, и призывавшие Кыргызскую Республику немедленно освободить Азимжана Аскарова с параллельной отменой приговора в его отношении", - прокомментировали приговор Аскарову в представительстве ЕС.
Там отмечают, что кыргызская сторона должна соблюсти все международные стандарты судебного разбирательства, предусмотренные статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуальным кодексом КР.
"Адвокаты Азимжана Аскарова заявили, что обжалуют решение суда. Европейский Союз ожидает от властей Кыргызстана обеспечения полного соответствия судебного разбирательства по международным стандартам в области прав человека, а именно, стандартам справедливого судебного разбирательства, предусмотренных статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики", - говорится в заявлении.
Напомним, после июньских событий 2010 года в Оше правозащитник Азимжан Аскаров был обвинен в организации массовых беспорядков и в причастности к убийству милиционера и приговорен к пожизненному лишению свободы. Он и его сторонники обратились в ряд международных организаций, в том числе Комитет по правам человека ООН с тем, что права Аскарова были нарушены.
12 июля 2016 года судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев решение Комитета по правам человека ООН в отношении Аскарова, отменила решение Джалал-Абадского областного суда, а также приговор Верховного суда от 2011 года. Уголовное дело направили в Чуйский областной суд на новое рассмотрение. Вчера, 24 января, суд оставил в силе приговор Азимжану Аскарову о пожизненном лишении свободы.