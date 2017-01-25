Евросоюз призывает КР соблюсти международные стандарты в деле Аскарова

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Айдана Абдуваитова

Европейский Союз просит власти Кыргызстана обеспечить судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами при повторном рассмотрении дела Аскарова. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

"Своим решением суд отклонил все заключения Комитета ООН по правам человека от 21 апреля 2016 года, указывавшие на нарушение прав Азимжана Аскарова по ряду статей Международного пакта о гражданских и политических правах, и призывавшие Кыргызскую Республику немедленно освободить Азимжана Аскарова с параллельной отменой приговора в его отношении", - прокомментировали приговор Аскарову в представительстве ЕС.

Там отмечают, что кыргызская сторона должна соблюсти все международные стандарты судебного разбирательства, предусмотренные статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуальным кодексом КР.

"Адвокаты Азимжана Аскарова заявили, что обжалуют решение суда. Европейский Союз ожидает от властей Кыргызстана обеспечения полного соответствия судебного разбирательства по международным стандартам в области прав человека, а именно, стандартам справедливого судебного разбирательства, предусмотренных статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики", - говорится в заявлении.

Напомним, после июньских событий 2010 года в Оше правозащитник Азимжан Аскаров был обвинен в организации массовых беспорядков и в причастности к убийству милиционера и приговорен к пожизненному лишению свободы. Он и его сторонники обратились в ряд международных организаций, в том числе Комитет по правам человека ООН с тем, что права Аскарова были нарушены.

12 июля 2016 года судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев решение Комитета по правам человека ООН в отношении Аскарова, отменила решение Джалал-Абадского областного суда, а также приговор Верховного суда от 2011 года. Уголовное дело направили в Чуйский областной суд на новое рассмотрение. Вчера, 24 января, суд оставил в силе приговор Азимжану Аскарову о пожизненном лишении свободы.

URL: http://www.vb.kg/354307
Теги:
Азимжан Аскаров, права человека, суд, Европейский союз
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Комментарии
Дамиль Байтиков
25.01.2017, 15:24
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А может ЕС, комитет ООН и прочие международные организации не будут лезть в дела суверенного гос-ва

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Марк Бойтон
25.01.2017, 15:36
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Вердикт коллегии Чуйского областного суда в отношении Азимжана Аскарова вызвал резонанс в обществе. Судьи оставили в силе предыдущий приговор − пожизненный срок, посчитав правозащитника виновным по ранее предъявленным обвинениям. Азимжан Аскаров заявил, что объявляет в знак протеста бессрочную голодовку.Стоит напомнить, что Аскаров обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий в 2010 году, произошедших на юге Кыргызстана.Ожидаемой была реакция правозащитников и адвокатов. Достаточно оперативно среагировал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хуссейн. «Приговор суда прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека, который установил, что Аскаров был незаконно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и был лишен возможности надлежащим образом подготовиться к защите», — сказал Зейд.

«Я вновь напоминаю о призыве Комитета по правам человека отменить приговор Аскарова и призываю Кыргызстан провести беспристрастное, объективное и тщательное расследование и судебное разбирательство в целях установления справедливости для всех», — сказал Зейд.То есть представитель ООН снова выдвигает ультиматум Кыргызстану. По логике Зейда и некоторых правозащитников Кыргызстана, любое решение суда, которое вынесено не так, как они хотели бы видеть, будет априори несправедливым. Хорошая логика, но страшная по своей сути.Эти же люди потом кричат о том, что суд вынес решение под каким-то давлением, о «карманных судах».А как расценивать их заявления, причем один из них Верховный комиссар ООН? Это тоже давление, неприкрытое и бесцеремонное отношение судебной системе суверенного государства. Не было ли давлением на Кыргызстан, когда Комитет по защите журналистов которая базируется в Нью-Йорке и Бангкоке, обратилась к президенту Всемирного Банка Джиму Йону Киму приостановить финансирование проектов в Кыргызстане до тех пор, пока власти не освободят Аскарова.И это заявление появилось тогда, когда шел судебный процесс Аскарова.

Это ли не давление на суд, на государство? Это можно расценить и как неуважение к суду КР, к суверенитету страны.Может Верховному комиссару стоит пролистать основополагающие конвенции ООН, устав этой организации. Вот некоторые, Декларация ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств.В ней говорится, «ни одно государство или группа государств не имеет права осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела других государств». Господин Зейд и его соратники просто игнорируют основные принципы ООН. Они своими заявлениями пытаются показать, что Кыргызстан – это недогосударство, поэтому его суды должны четко исполнять директивы Комитета ООН. Слава Богу, что после референдума рычаги давления в виде скандальной статьи 41 ч 2 были ликвидированы. По сути, путем введения этой части статьи суды Кыргызстана были поставлены в зависимость от внешнего управления. Как потом оказалось от Комитета ООН по правам человека.По этой части 2 данной статьи Кыргызстан должен был безоговорочно выполнять решения международных судов и этого Комитета ООН.

Поэтому чиновники ООН не могут до сих отойти от ультимативного тона, что продемонстрировал господин Зейд. Пусть он найдет хоть одну страну, где Комитет ООН может также безапелляционно требовать отмены решения суда. В любом уважающем себе государстве просто отреагируют жестко и укажут место, куда следует идти Комитету ООН со своим решением.Правозащитникам тоже стоит следовать своим словам, которые они любят красиво преподносить публике. Прежде всего, о правовом государстве. К их сведению, правовое государство начинается с уважения к решениям суда, какими бы они не были. Несогласие с приговором может выражаться только путем подачи апелляции в вышестоящие суды. В данном случае, в Верховный суд Кыргызстана.А господам из ООН стоило просто избавиться от иллюзий, не вести себя как сахибам. Для незнающих объясню, сахибами (в переводе господин, хозяин) называли британцев в Индии, когда она была колонией Великобритании.

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Инна Хван
25.01.2017, 15:50
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Комментариев: 87

Кабарлар: Как могут защищать Азимжана Аскарова после того, как его сосед узбекской национальности подтверждает, что он организовал убийство милиционера М. Сулайманова?На основе рекомендации комитета по правам человека ООН повторно рассматривается дело осужденного на пожизненное лишение Азимжана Аскарова, считающегося одним из организаторов июньского конфликта 2010 года, чья причастность к жестокому убийству милиционера Мыктыбека Сулайманова была доказана. На начавшемся в прошлом году судебном процессе присутствуют представители средств массовой информации, освещая процесс с места событий. Один из присутствующих на судебном процессе журналистов описал, как на одном из судебных заседаний впервые допрашиваемый в качестве свидетеля сосед А. Аскарова – гражданин узбекской национальности по фамилии Махмуджанов или Махмеджанов – подтвердил правоту предъявляемых подсудимому обвинений.Этот сосед Азимжана Аскарова, гражданин узбекской национальности Махмуджанов (или Махмудов), в качестве свидетеля открыто ответил на заданные ему вопросы. По его словам, он лично видел 12 июня 2010 года, что А. Аскаров был на месте массовых беспорядков. В своих дальнейших показаниях сосед рассказал, что А. Аскаров является зачинщиком разжигания конфликта, а также причастен к убийству М. Сулайманова. Как подчеркнул свидетель, Аскаров управлял событиями на месте несчастья.Одно дело если бы такие свидетельские показания дал представитель другой национальности. Но ведь эти слова говорит наш соотечественник узбекской национальности! Самое интересное, что после этих событий оба очутились в одной тюремной камере. Выявлено, что в тюрьме Махмуджанов (или Махмудов) избил Аскарова, а причиной выступило то, что из-за Аскарова был подожжен дом его младшего брата. 

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Айжана Абдылдаева
25.01.2017, 15:52
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А почему ООН не обращает внимание на права заключенных в тюрьме Гуантанома?!  Почему не обращают внимание на заключенных в Англии, где полицейские могут безнаказанно застрелить подозреваемых во время задержания ?! 

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