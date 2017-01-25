Евросоюз призывает КР соблюсти международные стандарты в деле Аскарова

Вердикт коллегии Чуйского областного суда в отношении Азимжана Аскарова вызвал резонанс в обществе. Судьи оставили в силе предыдущий приговор − пожизненный срок, посчитав правозащитника виновным по ранее предъявленным обвинениям. Азимжан Аскаров заявил, что объявляет в знак протеста бессрочную голодовку.Стоит напомнить, что Аскаров обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий в 2010 году, произошедших на юге Кыргызстана.Ожидаемой была реакция правозащитников и адвокатов. Достаточно оперативно среагировал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хуссейн. «Приговор суда прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека, который установил, что Аскаров был незаконно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и был лишен возможности надлежащим образом подготовиться к защите», — сказал Зейд.

«Я вновь напоминаю о призыве Комитета по правам человека отменить приговор Аскарова и призываю Кыргызстан провести беспристрастное, объективное и тщательное расследование и судебное разбирательство в целях установления справедливости для всех», — сказал Зейд.То есть представитель ООН снова выдвигает ультиматум Кыргызстану. По логике Зейда и некоторых правозащитников Кыргызстана, любое решение суда, которое вынесено не так, как они хотели бы видеть, будет априори несправедливым. Хорошая логика, но страшная по своей сути.Эти же люди потом кричат о том, что суд вынес решение под каким-то давлением, о «карманных судах».А как расценивать их заявления, причем один из них Верховный комиссар ООН? Это тоже давление, неприкрытое и бесцеремонное отношение судебной системе суверенного государства. Не было ли давлением на Кыргызстан, когда Комитет по защите журналистов которая базируется в Нью-Йорке и Бангкоке, обратилась к президенту Всемирного Банка Джиму Йону Киму приостановить финансирование проектов в Кыргызстане до тех пор, пока власти не освободят Аскарова.И это заявление появилось тогда, когда шел судебный процесс Аскарова.

Это ли не давление на суд, на государство? Это можно расценить и как неуважение к суду КР, к суверенитету страны.Может Верховному комиссару стоит пролистать основополагающие конвенции ООН, устав этой организации. Вот некоторые, Декларация ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств.В ней говорится, «ни одно государство или группа государств не имеет права осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела других государств». Господин Зейд и его соратники просто игнорируют основные принципы ООН. Они своими заявлениями пытаются показать, что Кыргызстан – это недогосударство, поэтому его суды должны четко исполнять директивы Комитета ООН. Слава Богу, что после референдума рычаги давления в виде скандальной статьи 41 ч 2 были ликвидированы. По сути, путем введения этой части статьи суды Кыргызстана были поставлены в зависимость от внешнего управления. Как потом оказалось от Комитета ООН по правам человека.По этой части 2 данной статьи Кыргызстан должен был безоговорочно выполнять решения международных судов и этого Комитета ООН.

Поэтому чиновники ООН не могут до сих отойти от ультимативного тона, что продемонстрировал господин Зейд. Пусть он найдет хоть одну страну, где Комитет ООН может также безапелляционно требовать отмены решения суда. В любом уважающем себе государстве просто отреагируют жестко и укажут место, куда следует идти Комитету ООН со своим решением.Правозащитникам тоже стоит следовать своим словам, которые они любят красиво преподносить публике. Прежде всего, о правовом государстве. К их сведению, правовое государство начинается с уважения к решениям суда, какими бы они не были. Несогласие с приговором может выражаться только путем подачи апелляции в вышестоящие суды. В данном случае, в Верховный суд Кыргызстана.А господам из ООН стоило просто избавиться от иллюзий, не вести себя как сахибам. Для незнающих объясню, сахибами (в переводе господин, хозяин) называли британцев в Индии, когда она была колонией Великобритании.