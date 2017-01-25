Панама приостановила расследование дела об офшорах

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Генпрокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом "панамском досье", в котором сообщалось, что ряд мировых лидеров и их приближенные использовали офшорные схемы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Al-Manar TV и представителей генпрокуратуры.

Основанием для приостановки расследования стал вопрос относительно законности этих действий. Теперь Верховному суду страны предстоит решить, будет ли это дело возобновлено.

В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко используют офшорные схемы для ухода от налогов.

Часть материалов посвящена "близкому окружению" президента России Владимира Путина. Всего в расследовании фигурируют 12 семей российских чиновников и 12 мировых лидеров - все они называются владельцами панамских офшоров.

На основании этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование. В главном офисе Mossack Fonsecа был проведен обыск, в ходе которого обнаружили мешки с уничтоженными документами. В самой фирме все обвинения в свой адрес отрицают, называя публикацию незаконной.

URL: http://www.vb.kg/354308
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