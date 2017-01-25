В столице Сомали террористы напали на отель

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Группа боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" совершила нападение на отель Dayah в столице Сомали Могадишо, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство The Associated Press.

По их данным, сначала террористы взорвали у входа в отель заминированный автомобиль, затем проникли в здание, где открыли огонь. Местная полиция сообщает, что в момент нападения в отеле находились десятки человек, среди них могли быть члены парламента. О пострадавших в результате нападения пока ничего неизвестно.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, но его характер очень похож на действия группы сомалийских исламистов "Аш-Шабаб". Члены этой группировки не раз проводили подобные атаки.

В июне 2016 года боевики ворвались в отель Nasa-Hablod в Могадишо и убили 14 человек. За две недели до этого экстремисты напали на отель Ambassador и убили 15 человек, включая двух членов парламента.

"Аш-Шабаб" - восточно-африканский филиал "Аль-Каиды", преследует цель установить строгую версию ислама в районе Африканского Рога - восточного региона континента, объединяющего Эфиопию, Джибути, Эритрею и Сомали. Несмотря на то что исламистскую группировку удалось вытеснить из большинства районов, она продолжает совершать атаки преимущественно в южной и центральной частях Сомали.

URL: http://www.vb.kg/354310
Теги:
терроризм
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