Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили

129  0
www

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис уверена, что смерть ее отца в 2009 году была насильственной. Об этом 18-летняя Пэрис Джексон рассказала в интервью журналу Rolling Stone, фрагменты из которого приводит Медуза со ссылкой на The Telegraph.

По словам Джексон, ее отец неоднократно намекал, что кто-то желает его смерти. Майкл Джексон, рассказала Пэрис, говорил, что "однажды они убьют меня". На вопрос, кто мог желать смерти ее отцу, дочь Джексона ответила: "Многие люди".

Дочь певца подчеркнула, что совершенно уверена в том, что Майкл Джексон был убит. "Все в семье это знают", - сказала она, добавив, что будет добиваться справедливости в вопросе о причинах смерти ее отца.

"Это очевидно. Все указывает на это. Это звучит как теория заговора, звучит как полная ерунда, но настоящие поклонники и все в семье знают. Это было подстроено", - сказала Пэрис Джексон, говоря об убийстве отца.

URL: http://www.vb.kg/354311
Теги:
музыка, США, убийство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  