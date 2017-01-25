Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис уверена, что смерть ее отца в 2009 году была насильственной. Об этом 18-летняя Пэрис Джексон рассказала в интервью журналу Rolling Stone, фрагменты из которого приводит Медуза со ссылкой на The Telegraph.

По словам Джексон, ее отец неоднократно намекал, что кто-то желает его смерти. Майкл Джексон, рассказала Пэрис, говорил, что "однажды они убьют меня". На вопрос, кто мог желать смерти ее отцу, дочь Джексона ответила: "Многие люди".

Дочь певца подчеркнула, что совершенно уверена в том, что Майкл Джексон был убит. "Все в семье это знают", - сказала она, добавив, что будет добиваться справедливости в вопросе о причинах смерти ее отца.

"Это очевидно. Все указывает на это. Это звучит как теория заговора, звучит как полная ерунда, но настоящие поклонники и все в семье знают. Это было подстроено", - сказала Пэрис Джексон, говоря об убийстве отца.