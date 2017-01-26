Жак Ширак номинирован на Нобелевскую премию мира

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Бывший президент Франции Жак Ширак номинирован на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает RT со ссылкой на Le Figaro, заявку в Осло подали Жан-Пьер Раффарен, занимавший пост премьер-министра страны в 2002-2005 годах, и экс-министр финансов Тьерри Бретон.

Отмечается, что для поддержки кандидатуры политика также была создана ассоциация "Жак Ширак: приверженность диалогу и миру".

В 2016 году Нобелевскую премию мира за прекращение конфликта с представителями Революционных вооружённых сил Колумбии получил президент Хуан Мануэль Сантос.

URL: http://www.vb.kg/354315
Теги:
премия, Франция
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