Круглый стол "ВБ": Гуманитарное сотрудничество Кыргызстана и России

Завтра, 27 января, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Молодежное измерение гуманитарного сотрудничества Кыргызстана и России".

В ходе круглого стола планируется обсудить:

эффективность практического взаимодействия государственных и общественных организаций, работающих с молодежью КР и РФ в культурной и гуманитарной сферах; определение перспективных инициатив, методов и форматов молодежного взаимодействия в рамках развития Кыргызско-Российского гуманитарного сотрудничества.

Участники:

Владимир Лю - директор представительства фонда "Евразийцы - новая волна" в КР; Ирина Карамушкина - депутат ЖК КР; Алина Молдокеева - политолог; Рахат Бейсебаев - кандидат исторических наук, завкафедрой международных отношений БГУ им. К. Карасаева; Бермет Каниметова - директор "Фонда развития молодежных инициатив"; Гания Сейтказина - эксперт; Руслан Гайдаров - представитель "Центра евразийских исследований" в КР; Денис Брусиловский - кандидат философских наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий; представитель Россотрудничества в КР; представитель Минобразования; представитель Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта; представитель Бишкекского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

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