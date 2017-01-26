Круглый стол "ВБ": Гуманитарное сотрудничество Кыргызстана и России

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ВБ

Завтра, 27 января, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Молодежное измерение гуманитарного сотрудничества Кыргызстана и России".

В ходе круглого стола планируется обсудить:

  1. эффективность практического взаимодействия государственных и общественных организаций, работающих с молодежью КР и РФ в культурной и гуманитарной сферах;
  2. определение перспективных инициатив, методов и форматов молодежного взаимодействия в рамках развития Кыргызско-Российского гуманитарного сотрудничества.

Участники:

  1. Владимир Лю - директор представительства фонда "Евразийцы - новая волна" в КР;
  2. Ирина Карамушкина - депутат ЖК КР;
  3. Алина Молдокеева - политолог;
  4. Рахат Бейсебаев - кандидат исторических наук, завкафедрой международных отношений БГУ им. К. Карасаева;
  5. Бермет Каниметова - директор "Фонда развития молодежных инициатив";
  6. Гания Сейтказина - эксперт;
  7. Руслан Гайдаров - представитель "Центра евразийских исследований" в КР;
  8. Денис Брусиловский - кандидат философских наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий;
  9. представитель Россотрудничества в КР;
  10. представитель Минобразования;
  11. представитель Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;
  12. представитель Бишкекского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону (0312) 48-61-02.

URL: http://www.vb.kg/354316
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