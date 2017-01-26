Круглый стол "ВБ": Гуманитарное сотрудничество Кыргызстана и России

Завтра, 27 января, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Молодежное измерение гуманитарного сотрудничества Кыргызстана и России".
В ходе круглого стола планируется обсудить:
- эффективность практического взаимодействия государственных и общественных организаций, работающих с молодежью КР и РФ в культурной и гуманитарной сферах;
- определение перспективных инициатив, методов и форматов молодежного взаимодействия в рамках развития Кыргызско-Российского гуманитарного сотрудничества.
Участники:
- Владимир Лю - директор представительства фонда "Евразийцы - новая волна" в КР;
- Ирина Карамушкина - депутат ЖК КР;
- Алина Молдокеева - политолог;
- Рахат Бейсебаев - кандидат исторических наук, завкафедрой международных отношений БГУ им. К. Карасаева;
- Бермет Каниметова - директор "Фонда развития молодежных инициатив";
- Гания Сейтказина - эксперт;
- Руслан Гайдаров - представитель "Центра евразийских исследований" в КР;
- Денис Брусиловский - кандидат философских наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий;
- представитель Россотрудничества в КР;
- представитель Минобразования;
- представитель Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;
- представитель Бишкекского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону (0312) 48-61-02.