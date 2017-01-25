Молчание врачей. Минздрав отменил приказ, но правозащитники просят наказать

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 25 января, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отменил приказ о запрете свободного предоставления информации СМИ. Об этом сообщила консультант пресс-центра Елена Баялинова.

Напомним, 17 января, на следующий день после авиакатастрофы в поселке Дача-СУ, в ведомстве вышел приказ, который запрещал медицинским сотрудникам предоставлять информацию СМИ без согласования с пресс-службой. Также запрещалось в социальных сетях обсуждать и комментировать ситуацию в медицине. Решение вызвало шквал критики в обществе и СМИ. Журналисты, правозащитники и сами медицинские работники называли его нарушающим принципы Конституции.

И сегодня министр отменил его.

"С самого начала в этом документе были использованы неточные формулировки. В нем было упущено упоминание о том, что данное указание касается вопросов предоставления информации на момент авиакатастрофы, случившейся в Кыргызстане 16 января, чтобы информирование по погибшим и пострадавшим, а также по действиям организаций здравоохранения по оказанию помощи жителям поселка Дача-СУ Чуйской области шло из одного источника и было объективным и достоверным", - пояснил Батыралиев.

Член Общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев считает, что в данном случае необходимо привлечь к ответственности чиновников, которые инициировали этот приказ. Соответствующее письмо члены Общественного совета направили на имя президента сегодня, 25 января.

"Вчера прошло заседание и сегодня мы направили письмо в администрацию президента. Там были нарушения по Конституции, нарушения идут со стороны органа исполнительной власти, поэтому мы решили напрямую обратиться к президенту как к гаранту Конституции. Уже несколько дней идут обсуждения на эту тему, но никакого изменения мы не видим. Отвечающие за это чиновники должны понести ответственность, иначе это станет нормой", - сказал Султангазиев.

Он отметил, что подобный приказ о запрете свободного предоставления информации СМИ является не первой попыткой чиновников заставить медработников замолчать о проблемах в этой сфере.

В ноябре поступило официальное письмо от Департамента здравоохранения, в котором был наложен запрет на комментарии и информацию о происшествиях. В частности, работникам "скорой" запрещалось предоставлять журналистам сводку вызовов. В январе этого года поступила телефонограмма о запрете медицинским работникам обращаться в госорганы и депутатам по вопросам финансирования.

"Мы видим, что это превращается уже в систему и понятно, что сейчас получился такой широкий резонанс. Кроме отмены самих приказов должна быть ответственность. Кто будет отвечать и что за практика появляется такая - выпускать противоконституционные указания? И если врач говорит, что в поликлинике сломано оборудование и надо его заменить, он может обратиться к депутатам местного кенеша... Эти попытки запрещают им контактировать с законодательной властью и с представителями народа во власти", - считает Султангазиев.

Напомним, большое количество пострадавших в результате авиакатастрофы в поселке Дача-СУ, экстренная ситуация, в которой работали медики, показали, что медицинские учреждения не готовы к критическим ситуациям, им не хватает финансирования и оборудования. После серии репортажей в парламенте вновь заговорили о низком финансировании медицины. Ярким примером нищенствующего положения медицины стали условия работы столичного морга.

На сегодняшний день базовый оклад работников морга в Бишкеке составляет 5 тысяч сомов, а надбавки - 1,5 тысячи сомов.

"Морг абсолютно не соответствует стандартам. Он рассчитан на 10-15 трупов, а там находится по 40 тел. "Нельзя забывать о врачах, которые там работают. Это морально тяжелая работа и не каждый выдерживает. За границей есть надбавки за вредность, а у нас получают два раза в неделю два литра молока", - раскритиковала депутат Альфия Самигуллина.

URL: http://www.vb.kg/354318
Теги:
Минздрав, СМИ, Талантбек Батыралиев
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