В КР прошла трансляция видеоконференции о Ленинградской победе

Вчера, 24 января, в Российском центре науки и культуры в Бишкеке прошла видеоконференция "Оборона Ленинграда. Новые исследования", посвященная 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. На прямую связь из Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург) вышли представители администрации северной столицы России, Ленинградской области, Международной ассоциации общественных организаций блокадников, музеев, молодежных организаций.

Видеоконференция транслировалась в городах Баку, Бишкек, Белгород, Брест, Выборг, Ереван, Кировск, Луга, Мадрид, Прага, Приозерск, Рим, Сестрорецк Сланцы, Тверь, Псков, Ханты-Мансийск.

От Кыргызстана участвовали представители Кыргызского общества блокадников Ленинграда, военно-патриотического объединения "Родина", российской авиационной базы ОДКБ "Кант", поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш", учащиеся школ Бишкека. В ходе конференции прозвучали доклады о героической защите города от немецко-фашистских захватчиков, о жизни людей в те тяжелые дни, о работе в блокадном Ленинграде медиков, синоптиков и других специалистов. Своими воспоминаниями поделились блокадники.

Участникам конференции продемонстрировали интерактивную виртуальную энциклопедию Великой Отечественной войны "Путь к Победе 1941-1945: "Ленинград. Дорога жизни" и "Контрнаступление под Москвой". Показали трогательный мультфильм "Странный дуэт" В. Артемьевой, посвященный детям блокадного Ленинграда.

Марат Кутанов – сын Анны Алексеевны Кутановой, председателя Кыргызского общества блокадников рассказал о работе созданного в 1994 году объединения. За прошедшие годы изданы три книги, поставлено четыре спектакля, снято два документальных фильма, открыт музей в школе-гимназии №13 города Бишкек, построен памятник блокадникам Ленинграда. В настоящее время в обществе 23 человека, пятеро потомков и 20 почетных членов.

С поздравлениями с 73-й годовщиной Ленинградской победы и добрыми пожеланиями к участникам конференции обратилась Анна Алексеевна Кутанова.