Сегодня: ООН и ЕС опять шантаж, доллары для терактов, закроют границу с КНР

ООН и ЕС давят на Кыргызстан по делу Аскарова. Критика и шантаж начались сразу после того, как суд оставил в силе приговор, вынесенный правозащитнику после трагических событий на юге республики в 2010 году. Тогда Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному лишению свободы за соучастие в жестоком убийстве милиционера, призывы к массовым беспорядкам и межнациональной вражде.

В ходе завершившегося накануне процесса, назначенного по вновь открывшимся обстоятельствам, суд не нашел оснований не только для освобождения Аскарова, но даже для смягчения наказания. Хотя международные организации выдвигали требование безоговорочного и безусловного снятия всех обвинений с правозащитника.

Ультиматум не прошел и теперь Кыргызстан с большой долей вероятности вновь станет объектом критики со стороны Запада. При этом в продвинутых зарубежных организациях упорно не хотят замечать наличие странных контактов активистов НПО с религиозно-экстремистскими организациями.

Во-первых, на суде были озвученные данные о том, что в офисе правозащитника Аскарова были найдены компакт-диски и газеты партии экстремистского толка "Хизб ут-Тахрир". Во-вторых, буквально на днях сотрудники "Бир Дуйно", той самой НПО, которая защищала на суде Аскарова, пытались организовать беспорядки, чтобы воспрепятствовать задержанию активного участника религиозно-экстремистской организации в Ошской области. Есть и другие факты очень странного взаимодействия неправительственного сектора с теми, кто распространяет призывы к свержению существующего в Кыргызстане конституционного строя. Полное ощущение того, что республику пытаются столкнуть на тот же путь, по которому пошла Сирия. Такая демократия нам точно не нужна.

Спецслужбы перекрыли канал финансирования терроризма. Сотрудниками ГКНБ нейтрализована группа, занимавшаяся перевозкой и сбытом поддельной иностранной валюты. У нескольких граждан, в том числе иностранцев, было изъято 56 тысяч фальшивых долларов, ввезенных из Турции. Они водворены в СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело.

Как установили чекисты, доллары были изготовлены на высоком технологическом уровне. Фальшивки сложно отличить от оригинала. Чистые деньги преступники направляли на организацию террористических акций. Установлено, что к перевозкам и сбыту подделок причастны два гражданина Кыргызстана, находящиеся в данное время в Стамбуле. Один из них объявлен в розыск по подозрению в организации теракта против посольства КНР в Бишкеке 30 августа 2016 года.

Отравления авиакеросином не было. У детей из поселка Дача-СУ - ОРВИ и грипп. Сообщение об этом распространила сегодня пресс-служба Минздрава. У всех 12 человек, госпитализированных в понедельник, а это преимущественно дети, подозрения на отравление парами авиатоплива не подтвердились. Теперь пациентов будут лечить таблетками и суспензиями в соответствии с новым диагнозом.

Попутно Минздрав проинформировал о том, что сотрудники Госсанэпиднадзора определили границы утечки авиакеросина в поселке Дача-Су после крушения Боинга. Разлив произошел на улице Линейной, где находятся 25 домов. Забор почвы проведен в точках с наибольшим запахом керосина. Взято шесть проб, которые направлены в лабораторию. Также на семи участках проведены замеры наличия метана, окиси углерода и сероводорода. Вредные вещества в ходе проведенных исследований не выявлены.

В Кыргызстане созданы сухопутные войска. Как сообщила пресс служба президента, этот шаг предпринят в целях повышения эффективности Вооруженных сил и в целях укрепления военной безопасности государства. Уточняется, что сухопутные войска, как и другие соединения и части, будут подчиняться непосредственно Генеральному штабу ВС КР.

Командующий нового рода войск назначается и освобождается президентом по представлению начальника Генштаба. Сегодня в соответствии с указом, подписанным главой государства, первым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана стал полковник Эрлис Тердикбаев.

Сбил двух женщин на пешеходном переходе. Наезд был совершен накануне вечером на пересечении улицы Горького и проспекта Айтматова. Водитель минивэна не заметил пешеходов, переходивших дорогу. В результате две пострадавшие 39-ти и 28 лет обратились в городскую больницу с сотрясением головного мозга.

Управление патрульной милиции столичного ГУВД проводит разбор дорожно-транспортного происшествия. Отмечается, что 26-летний водитель, находившийся за рулем, был трезв. Автомобиль, на котором был совершен наезд, водворен на штрафную стоянку.

Границу с Китаем закрывают на неделю. В Поднебесной с 27 января по 2 февраля 2017 года включительно будет отмечаться праздник весны. Соответственно, пропуск граждан, транспортных средств и грузов возобновится только по окончании торжеств и гуляний.

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана сообщает: пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты. Они возобновят работу с 3 февраля.