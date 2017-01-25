Депутат не верит в 13-процентный недосбор налогов на авто

Сегодня, 25 января, на заседании парламента депутаты рассматривают вопрос изменений в Налоговый кодекс КР. Поправки предусматривают увеличение налогов на авто с объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см.

В ходе обсуждения депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Мирлан Бакиров спросил у заместителя председателя ГНС Расым Айдаралиевой, как будет вестись администрирование сбора налогов на авто, если сейчас недосбор на уровне 13 процентов.

На это Айдаралиева ответила, что ГНС ведет работу по сбору налогов на авто с органами местного самоуправления, домовыми и квартальными. По ее словам, именно они будут вести работу по пополнению местного бюджета.

В свою очередь парламентарий Максат Сабиров выразил одобрение данному законопроекту, однако отметил, что в случае его принятия Минэкономики и ГНС не должны жаловаться на то, что у них недосбор налогов.

"Данный законопроект направлен на то, чтобы собрать налоги с богатых людей. Вы говорите, что работаете с УПМ и налоговой, это хорошо. Но в то же время стоит заметить, что те же богатые и не выплачивают эти самые налоги. Я не верю в то, что невыплата составляет всего 13%, мне кажется, что эта цифра составляет 25-30%", - сказал нардеп