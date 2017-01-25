Нацгвардия выведена из статуса госведомства и стала подразделением Генштаба

В соответствии с указом президента – Главнокомандующего Вооруженными силами КР "О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными силами КР" и в целях совершенствования организации управления и создания единой системы финансового и материально-технического обеспечения ВС, Национальная гвардия КР выведена из статуса государственного ведомства и стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР.

Командующий Нацгвардии назначается на должность и освобождается от должности президентом по представлению начальника Генштаба ВС КР.