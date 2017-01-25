Нацгвардия выведена из статуса госведомства и стала подразделением Генштаба

376  0
ВБ

В соответствии с указом президента – Главнокомандующего Вооруженными силами КР "О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными силами КР" и в целях совершенствования организации управления и создания единой системы финансового и материально-технического обеспечения ВС, Национальная гвардия КР выведена из статуса государственного ведомства и стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР.

Командующий Нацгвардии назначается на должность и освобождается от должности президентом по представлению начальника Генштаба ВС КР.

URL: http://www.vb.kg/354322
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нацгвардия, Генеральный штаб
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  