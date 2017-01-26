Американские ученые нашли инопланетян на Земле

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Все люди на Земле являются инопланетянами. Об этом, как пишет Росбалт, сообщили ученые из Колумбийского университета (США).

Они объяснили это на примере Марса, на поверхности которого жизнь зародилась намного раньше, чем на Земле. В доисторические времена Красная планета была пригодна для жизни. Однако после столкновения с астероидом небольшая часть Марса откололась и стала "транспортером" жизни на Землю.

Поэтому все люди являются потомками пришельцев. Такая версия возникновения человеческой цивилизации была выдвинута еще 1871 году, а теперь эта теория получила развитие. Между тем весомых и убедительных доказательств этой гипотезы пока нет, передает Vlad Time.

Как сообщалось ранее, уфологи выдвинули теорию, что инопланетяне живут среди людей на Земле и постепенно готовят нашу планету к колонизации.

Скептично настроенные ученые в свою очередь поясняют, что инопланетяне, если они и существует, не заинтересованы в контактах с землянами. Уровень прогресса жителей Земли слишком низок, поэтому пришельцы тщательно избегают контакта, да и вообще не залетают на нашу планету.

Члены Американского астрономического сообщества уверены, что иные цивилизации на других планетах будут найдены не ранее чем через 1,5 тысячи лет.

URL: http://www.vb.kg/354324
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наука
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