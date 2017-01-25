Назначен командующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил КР

Командование Сил воздушной обороны ВС КР определено единым органом управления авиационными и противовоздушными компонентами, подчиненным непосредственно Генеральному штабу ВС КР. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

По их данным, реорганизация проходит в соответствии с указом президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами КР "О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными Силами КР".

Командующий СВО назначается и освобождается президентом по представлению начальника Генштаба ВС КР.

Указом главы государства Силами воздушной обороны ВС КР назначен Кылычбек Айдаралиев.