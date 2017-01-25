Министры посетили с. Дача-СУ. Идет проверка экоситуации и здоровья людей

Министры чрезвычайных ситуаций, здравоохранения совместно с Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства встретились с местными жителями села Дача-СУ.

На месте работают спасатели МЧС и представители Госэкотехинспекции.

Министр ЧС Кубатбек Боронов объяснил технологию очистительных мероприятий на очаге разлива остатков авиакеросина. Сначала снимается верхний слой грунта, после территория разлива авиакеросина обрабатывается специальной жидкостью, которая нейтрализует запах. Всего для работы привлечено 8 специальной инженерной техники.

"На сегодня останки самолета уже полностью вывезены, сейчас проводятся работы по очистке от мусора, после этого будут проведены работы по нейтрализации запаха от разлива керосина", - сказал Боронов.

По словам директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова, на момент крушения грузового самолета были отобраны пробы атмосферного воздуха и пробы почвы.

"У взятой пробы атмосферного воздуха от 16 января имеется превышение предельной допустимости концентрации, потому как на тот момент на месте происшествия все горело. В настоящее время проводится анализ пробы почвы. Для этого понадобится не менее двух недель, так как должна быть естественная сушка. Есть другие методологии, по которым мы должны работать во избежание искажений фактов", - сказал Рустамов.

Согласно анализу, проведенных лабораторией Госгентства, на момент крушения самолета было установлено превышение углеводородов в пределах допустимой концентрации. Сегодня проводится повторный замер атмосферного воздуха.

По словам специалистов, состояние атмосферного воздуха уже не должно превышать предельной допустимости концентрации, однако они ежедневно будут информировать о его состоянии. К завтрашнему дню будут готовы первые результаты.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у всех пострадавших, в том числе и у пятерых детей, проживающих в селе Дача-СУ и госпитализированных в больницы, диагноз "отравление парами керосина" исключен. Относительно этих больных выяснено, что в ночь перед поступлением в стационар они все находились в одном доме, где топили печку на дровах и угле. За медицинской помощью жители дома обратились утром 23 января в 13.00. Исходя из этого, больным, находящимся детской больнице № 3, выставлен клинический диагноз "отравление окисью углерода".

Как отмечается, сегодня все госпитализированные пациенты с подозрением на отравление парами авиакеросина в удовлетворительном состоянии выписаны домой.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.