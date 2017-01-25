В КР создадут дирекцию, отвечающую за студенческий и школьный спорт

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Гулиза Авазова

При Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта будет создана четвертая дирекция. Об этом "ВБ" сообщил директор ведомства Канат Аманкулов.

По его словам, она будет отвечать за развитие студенческого и школьного спорта и будет создана на базе Республиканского центра "Жаштык".

Помимо проведения школьных спартакиад и республиканской Универсиады, дирекция займется разработкой программ развития спорта в этой отрасли.

Отметим, при госагентстве уже существуют три дирекции. Дирекция по олимпийским видам спорта отвечает за спорт высших достижений, в том числе и подготовку и результат сборных команд страны на чемпионаты Азии и мира, а также Олимпийские игры.

Вторая дирекция создана несколько лет назад и она отвечает за развитие национальных видов спорта, в том числе проведение состязаний в рамках Всемирных игр кочевников.

Последняя дирекция была создана два года назад и в ее компетенции развитие неолимпийских видов спорта. Государство обеспечивает поездками спортсменов неолимпийских видов спорта на чемпионаты мира и Азии.

URL: http://www.vb.kg/354328
Теги:
спорт, универсиада
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