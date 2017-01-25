Beeline передаст финансовую помощь пострадавшим в катастрофе Боинга-747

Коллектив сотового оператора Beeline передаст однодневную зарплату пострадавшим в авиакатастрофе в селе Дача-СУ. Как сообщили в компании, сформированный денежный фонд будет распределен адресно.

"Сотрудники компании понимают важность любой помощи, необходимой для преодоления трудностей морального и материального характера, возникших у пострадавших в результате авиакатастрофы сограждан. Мы искренне надеемся, что посильный вклад нашего коллектива поможет пострадавшим и близким погибших почувствовать, что они не одиноки в своей беде, и эта помощь, также как сочувствие и поддержка всего народа Кыргызстана, дадут им сил пройти это непомерно жестокое испытание, помогут укрепить стойкость духа и обрести желание начать новую жизнь", - говорится в сообщении.

Ранее Beeline передал семьям погибших и пострадавшим партию продуктов, одежды и наличных средств. Вместе с этим коллектив компании выражает соболезнования.

"Восприняв произошедшее как личное горе, мы скорбим о невосполнимой утрате сограждан и выражаем искренние соболезнования близким погибших. Как и вcе кыргызстанцы, сотрудники компании стремятся оказать посильную поддержку семьям погибших и людям, пострадавшим в результате страшной авиакатастрофы", - говорится в тексте сообщения.

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