Усейн Болт лишен золотой медали Олимпиады из-за допинга партнера

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт вынужден будет вернуть одну из девяти своих золотых олимпийских медалей после того, как другой член сборной Ямайки Неста Картер был уличен в использовании запрещенного препарата, пишет Би-би-си.

Картер входил в четверку ямайских спортсменов, завоевавших золото в мужской эстафете 4x100 м на пекинской Олимпиаде в 2008 году.

Он стал одним из 454 спортсменов, чьи допинг-пробы в прошлом году были перепроверены Международным олимпийским комитетом. В его анализах было обнаружено запрещенное вещество стимулирующего действия метилгексанамин.

30-летний Болт завоевал свое девятое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году.

Он получил золотые медали за победу в забегах на 100 м, 200 м, а также 4x100 м в Рио, в Лондоне в 2012 году и в Пекине в 2008 году.

Теперь золотая медаль в эстафете на Олимпиаде 2008 года отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.