В мобильную клинику в селе Дача-СУ обратились 230 человек, из них 59 дети

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ВБ

С 16 января в селе Дача-Су развернута мобильная клиника, которая продолжает оказывать помощь пострадавшим от авиакатастрофы.

По данным Министерства здравоохранения КР, за этот период к врачам обратились 230 человек, из низ 59 дети.

"В оказании медицинской помощи задействованы кардиолог, терапевт, педиатр и психолог", - говорится в сообщении Минздрава.

Кроме мобильной клиники, на месте дежурит транспорт экстренной медицинской помощи Центра общеврачебной практики Жаны Жер. Врачи работают каждый день с 08.00 до 18.00, при необходимости оказывают неотложную медицинскую помощь и после окончания дежурства.

Также врачами Центра семейной медицины Сокулукского района, начиная с 24 января, проводится подворный обход. За два дня медики обошли 250 дворов. Осмотрено 913 человек, из них 256 детей. Госпитализаций нет.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/354334
Теги:
авиакатастрофа
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