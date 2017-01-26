Минздрав: Вода из скважин села Дача-СУ пригодна к употреблению

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Совместно с Сокулукским и Чуйским Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗ и ГСЭН) ежедневно проводится лабораторное исследование на микробиологические показатели питьевой воды из скважины "Дача-СУ". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Исследование образца питьевой воды по органолептическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям Технического регламента "О безопасности питьевой воды".

Кроме этого, в дачном поселке специалистами ДПЗ и ГСЭН проведен обход 17 домов на улице Линейной №9 с опросом жителей на симптоматику признаков отравления.

В ходе беседы у местных жителей симптомы не выявлены. Специалистами проведена беседа о профилактике отравлений с обязательным сквозным проветриванием жилых помещений, проведением влажной уборки.

Санитарной службой района подготовлены предписания врачам группы семейных врачей "Манас" об организации ежедневного патронажа со стороны медицинских работников с целью раннего выявления среди жителей всех соматических и инфекционных заболеваний, в том числе отравлений пищевыми и токсическими веществами с подачей экстренных извещений в соответствующие службы.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/354335
Теги:
авиакатастрофа, Госсанэпиднадзор, Минздрав
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