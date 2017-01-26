На спецсчет МЧС КР поступило более 31,5 млн сомов

По состоянию на 18.00 25 января на специальный счет МЧС КР поступило 31 млн 760 тыс. 437 сомов.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
На данный расчетный счет можно перечислять в любой валюте - сом, рубль, тенге, доллар, евро, юань и другие.
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.
Все собранные средства в дальнейшем будут распределены семьям погибших и пострадавшим от авиакатастрофы в поселке Дача-СУ.