В Управлении муниципальной собственности произошли структурные изменения

Управление муниципальной собственности мэрии Бишкека теперь разделено на два учреждения – Управление земельных ресурсов (УЗР) и Управление муниципального имущества (УМИ) мэрии г. Бишкек.

Как сообщает пресс-служба столицы, задачами УЗР является осуществление полномочий мэрии г. Бишкек по эффективному управлению и распоряжению землями, обеспечивающих проведение муниципальной политики и экономико-правового регулирования земельных отношений в столице.

Начальник управления – Ренат Макенов, телефон: 45-41-13.

УМИ осуществляет полномочия мэрии г. Бишкек по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом за исключением земельных участков, являющихся объектами муниципальной собственности г. Бишкек, обеспечивающих проведение муниципальной политики в области приватизации.

Главой учреждения является Султан Омуров, телефон: 45-41-91.

Вопросы градостроительства и муниципальной собственности в мэрии курирует вице-мэр Дюшембиев Бакытбек Осмонович.