Сегодня в Нью-Йорке стартует шоу America's Got Talent с группой "Тумар"

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 27 января, в Нью-Йорке стартует кастинг на новый сезон шоу талантов America's Got Talent. В нем участвует кыргызстанская команда с танцорами-инвалидами "Тумар".

Как ранее рассказывали танцоры, на кастинге они представят два номера. Один из них разработан с элементами национальной музыки. Во второй части они покажут номер "Мечта", с которым уже выступали на финале шоу талантов в Словакии.

Напомним, ранее группа уже занимала призовые места в подобных шоу. В июле 2015 года группа дошла до полуфинала конкурса Yetenek Sizsiniz, а в ноябре 2016 года заняла третье место на шоу Česko Slovensko má talent.

Коллектив поехал на America's Got Talent по приглашению организаторов. Финансовую помощь группе оказали меценаты.

America's Got Talent транслируется по телеканалу NBC. Шоу проходит в несколько этапов - кастинг, выступление перед жюри, которое отбирает участников для выступления на следующих раундах. В финале шоу победитель получит главный приз - $1 млн и возможность участия в других проектах.

URL: http://www.vb.kg/354340
Теги:
шоу-бизнес
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