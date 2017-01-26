Назарбаев обещал передать часть своей власти правительству и парламенту

Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение перераспределить некоторые полномочия президента в пользу парламента и правительства. Нурсултан Назарбаев объяснил, что его решение "отвечает вызовам времени" и соответствует духу "демократических реформ".

"Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были произведены именно в этой системе. И она была нацелена на повышение эффективности системы управления", - сказал Назарбаев в специальном обращении к народу, которое транслировалось телеканалами страны.

Он подчеркнул, что роль парламента и правительства значительно усилится. "Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий указ", - сказал Назарбаев.

Он пояснил, что президенту страны останутся стратегические функции, он будет исполнять роль "верховного арбитра". Глава государства также будет отвечать за вопросы национальной безопасности и обороны. "Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства", - сказал Назарбаев. Свои полномочия кабинет министров будет слагать перед парламентом, а не перед президентом, добавил он.

Правительству передадут полномочия по утверждению госпрограмм, а президент даже может отказаться "от права отменять или приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра".