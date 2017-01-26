Назарбаев обещал передать часть своей власти правительству и парламенту

402  0
www

Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение перераспределить некоторые полномочия президента в пользу парламента и правительства. Нурсултан Назарбаев объяснил, что его решение "отвечает вызовам времени" и соответствует духу "демократических реформ".

"Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были произведены именно в этой системе. И она была нацелена на повышение эффективности системы управления", - сказал Назарбаев в специальном обращении к народу, которое транслировалось телеканалами страны.

Он подчеркнул, что роль парламента и правительства значительно усилится. "Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий указ", - сказал Назарбаев.

Он пояснил, что президенту страны останутся стратегические функции, он будет исполнять роль "верховного арбитра". Глава государства также будет отвечать за вопросы национальной безопасности и обороны. "Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства", - сказал Назарбаев. Свои полномочия кабинет министров будет слагать перед парламентом, а не перед президентом, добавил он.

Правительству передадут полномочия по утверждению госпрограмм, а президент даже может отказаться "от права отменять или приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра".

URL: http://www.vb.kg/354341
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  