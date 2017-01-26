В Техасе торнадо унес женщину в ванне. Она выжила

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Вблизи города Смитленд в штате Техас торнадо сорвал крышу с дома и подхватил ванну, внутри которой укрылась женщина. Через некоторое время ванна упала в лесу неподалеку, женщина не пострадала, сообщает Медуза со ссылкой на отчет американской Национальной метеорологической службы.

Как выяснила The Washington Post, о спасении женщина сама рассказала метеорологам по телефону. Ее имя не приводится, но спасатели отмечают, что она отделалась только порезами и ушибами.

Сам торнадо, образовавшийся вблизи Смитленда, был шириной 730 метров. Отмечается, что он также поднял в воздух баржу, протащив ее почти 200 метров.

В рекомендациях по спасению при появлении торнадо обычно указывают, что ванная комната - одно из самых безопасных мест в доме. Это связано с тем, что стены ванной усилены трубами, которые уходят в землю. Даже если весь дом разрушен, ванна обычно остается на своем месте.

Серия торнадо прошла по южным штатам США 21 и 22 января. В результате погибли 19 человек - больше, чем за весь 2016 год.

URL: http://www.vb.kg/354342
Теги:
США
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Комментарии
адекват
26.01.2017, 11:40

интересно в ванной ее одну нашли или с ежиком которого она родила во время полета..)))

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