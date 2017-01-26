В Бразилии может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки

152  0
www

Бразильские власти предупреждают, что в стране впервые с 2000 года может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки, передает Би-би-си.

Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них - с летальным исходом. Еще несколько сотен случаев сейчас расследуются.

Наибольшее число заболевших выявлено в штате Минас-Жерайс.

Медики рекомендуют всем, кто намерен отправиться в этот регион, а также другие места, где существует вероятность заболевания, пройти вакцинацию.

Для этих целей уже заказано 11,5 млн доз вакцины.

Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении, посвященном ситуации в Бразилии, отмечает, что желтую лихорадку можно легко предотвращать с помощью иммунизации при условии, что вакцинация проводится как минимум за 10 дней до поездки.

URL: http://www.vb.kg/354344
Теги:
Бразилия, эпидемия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  