Депутаты раскритиковали министров за их неподготовленность к заседанию ЖК

Депутаты вновь раскритиковали министров за их неподготовленность к заседанию Жогорку Кенеша. Отметим, сегодня, 26 января, в парламенте "правительственный день".

В рамках повестки дня парламентарии потребовали отчет об исполнении постановления Жогорку Кенеша от 27 марта 2014 года "О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения КР, а также организациям образования, культуры и спорта КР".

Однако депутаты возмутились ответом министров, которые не смогли ответить на вопросы об исполнении постановления по пунктам.

Помимо этого некоторые члены правительства и вовсе не явились на заседание.

"Вот мы ни по одному пункту не получили нормального ответа, вы даже сами выразили свое недовольство. А зачем вообще рассматриваем, если у них на руках нет самого постановления, по которому они должны отвечать", - обратился спикеру Чыныбаю Турсунбекову депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебек Бокоев.

Он также был недоволен тем, что заседание покинул министр здравоохранения Таалайбек Батыралиев.

Торага пояснил, что президент страны сегодня встречается с родственниками погибших в авиакатастрофе Дача-СУ, и как член комиссии министр должен быть там. Он заверил, что Батыралиев вернется по окончании этой встречи.

Депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко также была недовольна неподготовленностью членов кабмина и посчитала бессмысленным обсуждать вопросы здравоохранения, так как отсутствует министр. "Основным докладчиком должен быть глава Минздрава. Кому мы будем задавать вопросы?" - возмутилась она.

Отметим, также в правительственный день должны были рассмотреть итоги деятельности рабочей группы Комитета

по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК по изучению деятельности Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения, а также объединения онкологической и гематологической служб.

Помимо этого, депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев заинтересовался, сколько приватизированных объектов сдается и сколько сегодня "просто болтается". Однако председателя ФУГИ Болсунбек Казаков не смог ответить на этот вопрос и пообещал позже в письменном виде предоставить информацию.