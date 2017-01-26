Аффинажный завод в Кара-Балте по итогам 2016 года заработал 132,5 млн

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Гулиза Авазова

Аффинажный завод в Кара-Балте, который является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын", по итогам 2016 года заработал 132,5 млн сомов. Об этом "ВБ" сообщили в данном предприятии.

Как там отметили, за 2012-2015 год прибыль аффинажного завода составляла около 80 млн сомов. Таким образом, за последний год завод получил прибыль на 84,1 млн сомов больше, чем за прошлый период и превысил свой показатель в полтора раза.

По товарной продукции аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" также перевыполнил план на 125,4%.

URL: http://www.vb.kg/354347
Теги:
Кыргызалтын
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