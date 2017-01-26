МОН: Для классов дошкольной подготовки закуплено 26 748 комплектов парт

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ВБ

В рамках программы предшкольной подготовки "Наристе" в 2 229 школах оснащены учебной мебелью классы по подготовке детей к школе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Так, по ее данным, было закуплено 26 748 комплектов двухместных парт со стульями. Каждая школа получила более 60 наименований наглядных и методических пособий, развивающих игр, сборников для чтения, магнитную и школьную доски, мебель, шкафы для пособий.

Помимо этого, в целях увеличения охвата детей 3-5-летнего возраста программами по дошкольному образованию в рамках проекта запланировано создание 120 дошкольных образовательных организаций с краткосрочным пребыванием.

Организации оснастили мебелью (стеллажами для игрушек и книг, манежами для моторики, детскими стульями, столами и скамьями, маркерными досками, шкафами для раздевалки и др.). Завезены учебно-методические, наглядные пособия, развивающие игры.

897 воспитателей детских садов прошли обучение по проекту.

URL: http://www.vb.kg/354348
Теги:
детский сад, школа, Министерство образования
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