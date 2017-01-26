МС Doncha рассказал о своем рэпе "Слезы тикли вверх" в эфире Первого канала

Рэп-вайнер Данияр Токтомамбетов (МС Doncha) в эфире российского Первого канала рассказал о том, как он написал свой знаменитый рэп "Слезы тикли вверх".

Вчера, 25 января, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск "Аффтар жжот" программы "Пусть говорят" с участием кыргызстанского рэп-вайнера Данияра Токтомамбетова.

Автор нашумевшего рэпа рассказал, что в Бишкеке он работает в рекламной компании и любит заниматься творчеством, а идею о лепешке и майонезе и "граматном Дюшесе" он почерпнул из жизни. После видео "Слезы тикли вверх" его телефон разрывался от звонков.

"Они говорят: иди, учи русский язык", - пошутил МС Doncha.

"Это просто гениально. В принципе, когда я его выкладывал, мне даже в голову не могло прийти, что слезы могут течь вверх. Это очень круто, поэтому я его выложил. Парень сейчас очень популярный у себя", - сказал рэпер Тимати.

Напомним, в начале ноября молодой исполнитель Данияр Токтомамбетов под псевдонимом МС Doncha выложил в соцсетях юмористический рэп. В нем он рассказывал о том, как на первом свидании он угостил свою любимую лепешкой, майонезом и "граматным Дюшесом", но, несмотря на его старания, любимая отвергла его.

Рэпер Тимати первым поделился этим видео на своей странице, а после и другие российские знаменитости. Вскоре реп MC Doncha "Слезы тикли вверх" стал настоящим хитом в русскоязычном сегменте интернета и своего рода крылатым выражением, описывающим нечто абсурдное и невозможное.

Выпуск шоу "Аффтар жжот" посвящен героям самых популярных роликов в интернете. Всего было отснято 14 выпусков. Программа с участием МС Doncha стала 15-й. В нем участвовали Александр Ревва, Олег Газманов, Анна Семенович и другие звезды российского шоу-бизнеса.