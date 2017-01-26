МС Doncha рассказал о своем рэпе "Слезы тикли вверх" в эфире Первого канала

861  2
Айдана Абдуваитова

Рэп-вайнер Данияр Токтомамбетов (МС Doncha) в эфире российского Первого канала рассказал о том, как он написал свой знаменитый рэп "Слезы тикли вверх".

Вчера, 25 января, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск "Аффтар жжот" программы "Пусть говорят" с участием кыргызстанского рэп-вайнера Данияра Токтомамбетова.

Автор нашумевшего рэпа рассказал, что в Бишкеке он работает в рекламной компании и любит заниматься творчеством, а идею о лепешке и майонезе и "граматном Дюшесе" он почерпнул из жизни. После видео "Слезы тикли вверх" его телефон разрывался от звонков.

"Они говорят: иди, учи русский язык", - пошутил МС Doncha.

"Это просто гениально. В принципе, когда я его выкладывал, мне даже в голову не могло прийти, что слезы могут течь вверх. Это очень круто, поэтому я его выложил. Парень сейчас очень популярный у себя", - сказал рэпер Тимати.

Напомним, в начале ноября молодой исполнитель Данияр Токтомамбетов под псевдонимом МС Doncha выложил в соцсетях юмористический рэп. В нем он рассказывал о том, как на первом свидании он угостил свою любимую лепешкой, майонезом и "граматным Дюшесом", но, несмотря на его старания, любимая отвергла его.

Рэпер Тимати первым поделился этим видео на своей странице, а после и другие российские знаменитости. Вскоре реп MC Doncha "Слезы тикли вверх" стал настоящим хитом в русскоязычном сегменте интернета и своего рода крылатым выражением, описывающим нечто абсурдное и невозможное.

Выпуск шоу "Аффтар жжот" посвящен героям самых популярных роликов в интернете. Всего было отснято 14 выпусков. Программа с участием МС Doncha стала 15-й. В нем участвовали Александр Ревва, Олег Газманов, Анна Семенович и другие звезды российского шоу-бизнеса.

URL: http://www.vb.kg/354350
Теги:
СМИ, социальные сети, шоу-бизнес
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
эш
26.01.2017, 13:03

тоже пойду...учить...

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
26.01.2017, 13:10

Смотрел передачу, ничем не примечательный рэпок. У нас в каждом дворе таких рэперов найдёте. Не понятно, почему его уже полгода расхваливают? Да, молодец парень, песню написал, но нельзя стоя на месте рекорд держать. В конце концов, все мы на каком-то этапе пробовали рифмоплетсвом заниматься.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  