114 тысяч детей в возрасте 5,5-6 лет прошли предшкольную подготовку

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ВБ

114 356 детей в возрасте от 5,5 до 6 лет были обучены в 2015-2016 учебном году в классах предшкольной подготовки в рамках программы "Наристе". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

С начала 2016-2017 учебного года охват составил 98 334 ребенка.

В настоящее время по 480-часовой совместной программе МОН и Всемирного банка "Наристе" по Кыргызстану открыто 4 048 классов предшкольной подготовки.

Данная система помогает адаптировать детей 5,5-6 лет в познавательных процессах, привить детям элементарные навыки общения, сотрудничества и взаимодействия, а также преодолеть психосоциальные барьеры.

Также было обучено по программе "Наристе" более 7 тысяч учителей, воспитателей детских садов и заместителей директоров начальной школы.

URL: http://www.vb.kg/354351
Теги:
детский сад, образование, школа
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