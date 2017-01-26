В Кувейте казнили принца

1440  3
www

В Кувейте приведены в исполнение смертные приговоры семерым осужденным, в том числе принцу из правящей в королевстве семьи. Казнь произведена через повешение, сообщает Медуза со ссылкой на The Washington Post.

В сообщении, распространенном государственным агентством KUNA, говорится, что казнен, в числе прочих, принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, признанный виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

Среди казненных также филиппинская домработница Джакатиа Пава, признанная виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя. Пава категорически отрицала свою вину. МИД Филиппин просило власти Кувейта помиловать женщину.

Также, говорится в сообщении KUNA, были казнены двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.

Предыдущий раз массовую казнь власти Кувейта проводили в 2013 году, когда были повешены трое иностранных граждан.

Смертный приговор в отношении члена королевской семьи Кувейта предыдущий раз был приведен в исполнение в декабре 2016 года. Тогда был повешен принц Турки бин Сауда аль-Кабир, признанный виновным в убийстве подданного Саудовской Аравии во время драки. До аль-Кабира членов королевской семьи в Кувейте не казнили с 1977 года, сообщало тогда издание Kuwait Times.

URL: http://www.vb.kg/354352
Теги:
Кувейт, смертная казнь
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Айбек Толенов
26.01.2017, 11:08
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 6
Комментариев: 59

Пару тройку казнокрадов неплохо было бы и у нас казнить через повешение на площади,рядом с Белым домом

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Айжана Абдылдаева
26.01.2017, 11:28
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

Наказания - это конечно хорошо для поддержанияя порядка! Но если человек не признавался? Доказана ли их вина полностью?  

куда смотрит ООН ?! Или союзников США трогать не смеют и только такие страны как наша можно давить и шантажировать из-за какого то псевдо-правозащитника?!

0
Цитировать
Жалоба модератору
адекват
26.01.2017, 11:38

Айжана Абдылдаева

Наказания - это конечно хорошо для поддержанияя порядка! Но если человек не признавался? Доказана ли их вина полностью?  

куда смотрит ООН ?! Или союзников США трогать не смеют и только такие страны как наша можно давить и шантажировать из-за какого то псевдо-правозащитника?!

   там нефть..у нас бараны..холестерин нынче не в моде..

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  