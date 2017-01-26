МЧС проводит очистительные работы на очаге разлива остатков авиакеросина

25 января на месте крушения Боинга-747 специалисты МЧС провели ликвидационные мероприятия последствий ЧС. Так, на очаге разлива авиакеросина в селе Дача-СУ убран верхний слой грунта. Произведена обработка специальными реагентами и засыпка песком и щебнем.

Сегодня, 26 января, данный участок будет засыпан песком и опилками, затем через 1-2 сутки будет произведена засыпка благородным слоем почвы, сообщают в пресс-службе МЧС КР.

Также на 9-й линии села Дача-СУ убран верхний слой грунта и произведена обработка специальными реагентами, проведена засыпка данного участка песком и щебнем.

Для очистительных мероприятий привлечены 50 спасателей, 8 единиц специальной инженерной техники.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.