Госагентство спорта пытается вернуть себе ипподром в Бишкеке через суд

Какая сволота отхватила себе этот ипподром?
Наверняка знали что это народное достояние. Кто разрешил!
Посадить с конфискацией. Так и стадион Спартак бывший может в чей-то карман залез уже. Уроды, блин.
Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта пытается вернуть вернуть ипподром в Бишкеке из частных рук в госсобственность. Об этом сегодня, 26 января, на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор ведомства Канат Аманкулов.
По его словам, в настоящее время Верховный суд рассматривает дело о возвращении Госагентству ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке. Первая и вторая инстанции вынесли решения в пользу ведомства. "Надеемся, что Верховный суд решит в нашу пользу", - сказал он.
Также Аманкулов добавил, что решением суда уже был возвращен в собственность государства ипподром в Караколе (Иссык-Кульская область).