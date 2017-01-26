Госагентство спорта пытается вернуть себе ипподром в Бишкеке через суд

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта пытается вернуть вернуть ипподром в Бишкеке из частных рук в госсобственность. Об этом сегодня, 26 января, на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор ведомства Канат Аманкулов.

По его словам, в настоящее время Верховный суд рассматривает дело о возвращении Госагентству ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке. Первая и вторая инстанции вынесли решения в пользу ведомства. "Надеемся, что Верховный суд решит в нашу пользу", - сказал он.

Также Аманкулов добавил, что решением суда уже был возвращен в собственность государства ипподром в Караколе (Иссык-Кульская область).