Госагентство спорта пытается вернуть себе ипподром в Бишкеке через суд

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Гулиза Авазова

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта пытается вернуть вернуть ипподром в Бишкеке из частных рук в госсобственность. Об этом сегодня, 26 января, на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор ведомства Канат Аманкулов.

По его словам, в настоящее время Верховный суд рассматривает дело о возвращении Госагентству ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке. Первая и вторая инстанции вынесли решения в пользу ведомства. "Надеемся, что Верховный суд решит в нашу пользу", - сказал он.

Также Аманкулов добавил, что решением суда уже был возвращен в собственность государства ипподром в Караколе (Иссык-Кульская область).

URL: http://www.vb.kg/354355
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, Бишкек
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Комментарии
фрунзе
26.01.2017, 12:47

Какая сволота отхватила себе этот ипподром?

Наверняка знали что это народное достояние. Кто разрешил!

Посадить с конфискацией. Так и стадион Спартак бывший может в чей-то карман залез уже. Уроды, блин.

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