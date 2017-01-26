Трамп рассказал о любимой спальне и красивых телефонах в Белом доме

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Президенту США Дональду Трампу, пять дней назад вселившемуся в Белый дом, больше всего там понравились спальня и телефоны. Об этом, как пишет [url=https://lenta.ru/news/2017/01/26/trump_spalnya/]Лента.ру[/url, он рассказал в интервью газете The New York Times.

"Телефоны - самые красивые, какие я только видел в своей жизни. Самая безопасная в мире система", - так отозвался он о телефонных аппаратах правительственной связи, одновременно признавшись, что пользуется своим старым и плохо защищенным мобильным устройством на платформе Android, с которого, вопреки протестам советников, пишет в Twitter.

По словам республиканца, хорошее впечатление на него также произвел Овальный кабинет и, в частности, письменный стол, за которым работали президенты Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, так что он проводит там много времени за делами или просто рассматривая обстановку.

Также Трамп поведал о своем распорядке дня. По словам президента, утро он проводит приблизительно так же, как и в Нью-Йорке: просыпается до 06.00, а затем смотрит теленовости - сначала в личной комнате, потом в столовой в западном крыле, параллельно проглядывая прессу.

Примерно в 09.00 президент США общается со своими помощниками. Вечера он чаще всего проводит перед телевизором.

Жена Трампа Мелания и сын Бэррон покинули Белый дом 22 января, поскольку ранее было решено, что мальчик окончит учебный год в своей школе в Нью-Йорке, и до тех пор мать останется с ним.

Дочь президента США Иванка и ее муж Джаред Кушнер в минувшие выходные также гостили в его официальной резиденции. Ранее Трамп назначил зятя личным советником и в интервью телеканалу ABC не исключил, что Иванка может перейти на работу в Белый дом. "Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую только можно иметь. Я ничего не исключаю, никакую возможность", - заявил он.

Церемония инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов состоялась 20 января в Вашингтоне. Пока она проходила, персонал выносил из Белого дома вещи бывшего хозяина резиденции Барака Обамы и членов его семьи и заменял их на предметы обстановки и обихода Дональда Трампа.

URL: http://www.vb.kg/354357
Теги:
президент, США, Дональд Трамп
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