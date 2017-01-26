В Узбекистане увековечат память Ислама Каримова

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об увековечении памяти первого президента республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", которое предусматривает создание мемориального комплекса и музея в Самарканде, а также установку памятников в трех городах.Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечается в документе, решение принято, "исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги Ислама Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны".

В постановление упоминается создание в октябре 2016 года Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова и присвоение его имени одной из мечетей Ташкента.

Правительству поручено разработать план мероприятий по увековечению памяти первого президента. В частности, предполагается возведение мемориального комплекса в Самарканде на территории, где находится место захоронения Каримова.

По итогам ранее объявленного международного творческого конкурса памятники первому президенту Узбекистана будут установлены в Ташкенте, Самарканде и Карши.

В резиденции бывшего главы государства в Ташкенте будет открыт Научно-просветительского мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, в Самарканде - его музей.

Имя Ислама Каримова будет присвоено Ташкентскому государственному техническому университету, автомобильному заводу в городе Асаке, Дворцу искусств в городе Фергане, Ташкентскому международному аэропорту и ряду центральных улиц в Ташкенте и областях.

Согласно постановлению, в стране ежегодно широкого будет праздноваться день дня рождения Каримова - 30 января, а день его смерти - 2 сентября станет Днем памяти Первого Президента.

Планируется учреждение Государственной стипендии имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности бывшего узбекского лидера.

Каримов скончался 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.

URL: http://www.vb.kg/354358
Теги:
Ислам Каримов, президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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