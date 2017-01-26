Министрам предложили вставить "железные челюсти" и бороться с коррупцией

Депутат Ирина Карамушкина назвала беззубыми министров и исполнительную власть Кыргызстана. Такое заявление она сделала сегодня, 26 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Она поинтересовалась, почему знахарь в Бишкеке до сих лечит 12 женщин, хотя одна из пациенток скончалась. "Была создана целая следственная группа, родственники отказались писать заявление и сотрудники УВД рады этому", - сказала она.

Помимо этого, она также обвинила во лжи министров, которые говорят что территории больниц пустуют, так как они уже давно кем-то заняты. Построены мечети, кафе и магазины. Она привела в пример Национальный хирургический центр, на территории которого построили мечеть, вместо медцентра.

"В Ошской области территории больницы приватизировали, в другом регионе захвачено ВИП домами и таких примеров много", - добавила она.

Замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиев ответил, что дела по многим объектам переданы в органы прокуратуры, и по другим вопросам министерство работает над документацией.

"Ни у одного из вас духу не хватает, чтобы сказать открыто, зато отдали земли. Вы все беззубые. Предлагаю вам сходить к стоматологу и вставить железные челюсти и бороться с коррупцией", - сказала она.