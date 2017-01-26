МЧС: Предварительный ущерб от крушения Боинга - более 186 млн сомов

Предварительная сумма ущерба от авиакатастрофы в селе Дача-Су составляет более 186 млн сомов. Об этом, сегодня, 26 января, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на рабочем совещании правительства по вопросам устранения последствий крушения самолета.

По словам Боронова, подсчет ущерба продолжается. На сегодняшний день 26 домов являются непригодными для проживания.

На месте происшествия спасательные бригады МЧС и представители Государственной экологической и технической инспекции проводят очистительные мероприятия на очаге разлива остатков авиакеросина.

В частности, на 9-й линии села Дача-СУ убран верхний слой грунта, произведена обработка специальными реагентами и засыпка данного участка песком и щебнем. На месте очага разлива также убран верхний слой грунта и произведена обработка специальными реагентами. На данный момент ведется работа по засыпке на сутки данного участка песком и опилками и затем будет произведена засыпка благородным слоем почвы. Очистительные работы будут завершены в субботу, 28 января. К ним привлечены 8 единиц специальной инженерной техники и спасательная бригада в составе 50 человек.

На месте происшествия специалисты взяли пробы атмосферного воздуха, которые показали, что он чистый, сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По данным министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, в больницах находятся 27 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы, их общее состояние удовлетворительное. У лиц, обратившихся в медучреждения с подозрением на отравление парами авиакеросина, данный диагноз не выявлен. Все они выписаны после тщательной проверки.

Детям лиц, временно проживающих в гостинице "Семетей", предоставлен автотранспорт для ежедневного посещения школы в селе "Манас" Сокулукского района, где они ранее учились.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил руководителям госорганов продолжить реализацию посильных мер по ликвидации последствий авиационной катастрофы, в том числе провести детальную работу с местными органами власти по установке хозяев домов, не пригодных для проживания, для составления точного списка пострадавших лиц для дальнейшего оказания помощи.

Следующее совещание пройдет после установления точной суммы ущерба и составления точного списка пострадавших (потерявших жилье).