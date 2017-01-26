Развод по-итальянски. Особенности правосудия и не только

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Кирилл Степанюк

Эта печальная история о любви с несчастливым концом, периодически мелькавшая на страницах местной прессы. Итальянский подданный Фурлан Гуглиельмо и бишкекчанка Чинара Байшукурова после восьми лет совместной жизни решили расстаться. В 2014 году они договорились о разделе имущества, заключили мировое соглашение и заверили его в нотариате.

Но практически сразу после, казалось бы, мирного развода, что-то пошло не так. Итальянец внезапно передумал и решил забрать у бывшей суженой все и оставить ее ни с чем. Свои действия он мотивировал тем, что его якобы обманули: как-то неправильно разделили недвижимость, авто и небольшой бизнес.

Началась череда судебных процессов и все они выносили решения не в пользу гостя с Апеннинского полуострова. Он ведь сам в здравом уме сначала подписывал, а затем нотариально заверял документы о разделе совместно нажитого добра.

И вдруг происходит нечто, что выходит не только за грань разумного, но и за рамки правового поля. Пока в судах идут разбирательства по гражданским делам, по заявлению Фурлана Гуглиельмо возбуждается уголовное дело. "Это нонсенс!" - заявляет Игорь Трофимов, адвокат бывшей супруги.

"Милиция и прокуратура поставили себя выше судов. Это произошло потому, что в дело вмешались высшие должностные лица МВД и Генпрокуратуры. Только с их согласия или по их команде. Прокурор Первомайского района Ашкимбаева и следователь РОВД Кенжалиева могли возбудить уголовное дело", - уверен правозащитник.

Высказывают свое возмущение по поводу необоснованных действий руководства МВД, прокуратуры и судей представители движения "Элдик кенеш". По мнению героев апрельской революции Жаныбека Толкунова и Асана Чормукова, на примере этого бракоразводного процесса хорошо видно, что правоохранительная система, надзорные органы и судебная власть по-прежнему поражены коррупцией. Только в Кыргызстане милиция и прокуроры могут вмешаться в гражданский судебный процесс и возбудить уголовное дело.

Накануне стало известно, что по гражданскому делу, которое слушается в Октябрьском районном суде столицы, суд счел претензии по имущественному спору гражданина Италии Фурлана Гуглиельмо необоснованными, заняв сторону бишкекчанки Чинары Байшукуровой.

Но ведь в Первомайском суде слушается другое дело, которое было возбуждено милиционерами и прокурорами. Вот такой юридический казус.

URL: http://www.vb.kg/354361
Теги:
Италия, суд
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