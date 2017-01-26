В Кыргызстане появится тренировочный комплекс для сборных по борьбе и боксу

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Гулиза Авазова

Впервые в Кыргызстане у сборных страны по трем видам борьбы и боксу появится свой тренировочный зал. Об этом сегодня, 26 января, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Тазабек Икрамов поинтересовался о судьбе сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе и отсутствием тренировочного зала. Также предложил спикеру дать поручение от имени парламента о предоставлении зала для этой сборной.

На что Аманкулов ответил, что ранее госагентство не имело своего помещения, чтобы предоставлять сборной зал, отвечающий все нормам. Однако ведомство финансировало тренировочные процессы, арендуя частные залы, рекомендованные главными тренерами.

В апреле этого года состоится открытие тренировочного зала не только для сборной по греко-римской борьбе, но и по вольной и женской борьбе, а также по боксу. "В зале будут установлены четыре борцовских ковра, а также ринг. Там будут бассейн и сауна для спортсменов. Я уже об этом проинформировал главу правительства, и вы приходите на открытие", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/354362
Теги:
бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба, спорт, Госагентство физкультуры и спорта
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Комментарии
Асселим Дауренова
26.01.2017, 14:41
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а остальные лысые что-ли? где остальным залы? откуда такая стратегия развивать именно эти виды, затрат много, а толку мало, есть еще куча других видов спорта!

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