Крушение Боинга. Юристы Турции и КР бесплатно помогут получить компенсации

242  0
Наталья Ли

Турецкое правовое бюро "Сейхан" (SEYHAN) совместно с кыргызстанскими адвокатами Эркином Саданбековым и Асель Рысбаевой бесплатно помогут пострадавшим получить компенсации от авиакомпании ACT Havayyollari A.S., которой принадлежал грузовой Боинг, упавший на жилые дома в селе Дача-СУ.

"Сейхан" является одной из самых известных юридических компаний, которая представляет интересы иностранцев в Турции. А также входит в список наиболее авторитетных юридических бюро по мнению Министерства экономического развития России. Компания представляла интересы россиян по громкому делу об отравлении туристов на одном из курортов Турции в 2013 году.

Судебные разбирательства по этому вопросу будут проходить в Турции, поскольку авиакомпания зарегистрирована там. По словам Эркина Саданбекова, представители правового бюро "Сейхан" сами связались с ним и предложили свои услуги.

Стороны заключили партнерский договор о совместной работе по оказанию правовой помощи гражданам Кыргызстана, пострадавшим в авиакатастрофе в селе Дача-СУ.

Со стороны правового бюро интересы кыргызстанцев в Турции будет представлять адвокат Хакан Юнджюоглу, поскольку лицензии кыргызстанских юристов не действительны за пределами республики.

Эркин Саданбеков и Асель Рысбаева будут поддерживать контакт с пострадавшими и родственниками погибших и предоставлять им всю информацию о ходе дела.

"Пострадавший или его представитель при желании могут выдать нотариально заверенную доверенность на имя Хакан Юнджюоглу на предоставление их интересов в суде Турции. Им не надо будет ехать никуда, там их будет представлять турецкая компания", - говорит Саданбеков.

По его словам, компенсации материального и морального ущерба по турецкому законодательству выше, чем по кыргызскому.

"Мы не исключаем, что авиакомпания тоже наняла адвокатов, которые работают в их пользу. И причем тихо работают. И не исключаем, что будет черный пиар, будут критиковать нас, что хотим навариться на горе", - добавил адвокат.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/354367
Теги:
авиакатастрофа, суд, Турция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (113 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  