Крушение Боинга. Юристы Турции и КР бесплатно помогут получить компенсации

Турецкое правовое бюро "Сейхан" (SEYHAN) совместно с кыргызстанскими адвокатами Эркином Саданбековым и Асель Рысбаевой бесплатно помогут пострадавшим получить компенсации от авиакомпании ACT Havayyollari A.S., которой принадлежал грузовой Боинг, упавший на жилые дома в селе Дача-СУ.

"Сейхан" является одной из самых известных юридических компаний, которая представляет интересы иностранцев в Турции. А также входит в список наиболее авторитетных юридических бюро по мнению Министерства экономического развития России. Компания представляла интересы россиян по громкому делу об отравлении туристов на одном из курортов Турции в 2013 году.

Судебные разбирательства по этому вопросу будут проходить в Турции, поскольку авиакомпания зарегистрирована там. По словам Эркина Саданбекова, представители правового бюро "Сейхан" сами связались с ним и предложили свои услуги.

Стороны заключили партнерский договор о совместной работе по оказанию правовой помощи гражданам Кыргызстана, пострадавшим в авиакатастрофе в селе Дача-СУ.

Со стороны правового бюро интересы кыргызстанцев в Турции будет представлять адвокат Хакан Юнджюоглу, поскольку лицензии кыргызстанских юристов не действительны за пределами республики.

Эркин Саданбеков и Асель Рысбаева будут поддерживать контакт с пострадавшими и родственниками погибших и предоставлять им всю информацию о ходе дела.

"Пострадавший или его представитель при желании могут выдать нотариально заверенную доверенность на имя Хакан Юнджюоглу на предоставление их интересов в суде Турции. Им не надо будет ехать никуда, там их будет представлять турецкая компания", - говорит Саданбеков.

По его словам, компенсации материального и морального ущерба по турецкому законодательству выше, чем по кыргызскому.

"Мы не исключаем, что авиакомпания тоже наняла адвокатов, которые работают в их пользу. И причем тихо работают. И не исключаем, что будет черный пиар, будут критиковать нас, что хотим навариться на горе", - добавил адвокат.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.