Пограничники перекрыли контрабандный канал перекачки ГСМ по дну реки Чу

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ВБ

Сегодня, 26 января, на окраине с. Кен-Булун Ысык-Атинского района Чуйской области пограничники задержали граждан Кыргызстана, занимавшихся перекачкой ГСМ через шланг. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Пикантность ситуации состоит в том, что шланг был проложен по дну реки Чу из Казахстана в Кыргызстан.

Грузовая автомашина контрабандистов марки DAF была оборудована квадратными цистернами общей вместимостью около 30 тонн. Контрабандисты качали ГСМ с территории Казахстана.

На момент задержания в цистерну было закачено около 15 тонн дизельного топлива.

После оформления соответствующих документов задержанные и контрабандный груз переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

URL: http://www.vb.kg/354368
Теги:
ГСМ, Казахстан, контрабанда, Погранслужба
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