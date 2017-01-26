Пограничники перекрыли контрабандный канал перекачки ГСМ по дну реки Чу

Сегодня, 26 января, на окраине с. Кен-Булун Ысык-Атинского района Чуйской области пограничники задержали граждан Кыргызстана, занимавшихся перекачкой ГСМ через шланг. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Пикантность ситуации состоит в том, что шланг был проложен по дну реки Чу из Казахстана в Кыргызстан.

Грузовая автомашина контрабандистов марки DAF была оборудована квадратными цистернами общей вместимостью около 30 тонн. Контрабандисты качали ГСМ с территории Казахстана.

На момент задержания в цистерну было закачено около 15 тонн дизельного топлива.

После оформления соответствующих документов задержанные и контрабандный груз переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.