Минздрав: В КР нет ни одного акушерского отделения, отвечающего стандартам

98  0
Гулиза Авазова

В Кыргызстане нет ни одного акушерского отделения, которое соответствовало бы стандартам. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава Министерства здравоохранения Талантбек Батыралиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что окончил медицинский институт 40 лет назад, и тогда уже были многие здания больниц. "Они старшего моего отца, нам нужно строить новые объекты", - добавил он.

Он отметил, что все упирается в бюджет, поэтому выполнить это сложно, так как госказна "не резиновая". "Но по мере возможностей мы будем выделять средства по приоритетным отраслям", - добавил он.

В апреле этого года Минздрав подпишет договор по вопросу Центра перинатологии, и работу по требованию Всемирного банка начнут в Бишкеке, затем перейдут в регионы.

Также депутаты заинтересовались, будут ли повышены зарплаты медиков страны, на что вице-премьер министр Чолпон Султанбекова ответила, что этот вопрос касается бюджета, который также "не резиновый" и в ближайшее время этот вопрос не рассматривается. "Бюджет в ваших руках, утвердите, мы повысим", - обратилась она к депутатам.

URL: http://www.vb.kg/354370
Теги:
здравоохранение, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  