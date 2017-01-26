Минздрав: В КР нет ни одного акушерского отделения, отвечающего стандартам

В Кыргызстане нет ни одного акушерского отделения, которое соответствовало бы стандартам. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава Министерства здравоохранения Талантбек Батыралиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что окончил медицинский институт 40 лет назад, и тогда уже были многие здания больниц. "Они старшего моего отца, нам нужно строить новые объекты", - добавил он.

Он отметил, что все упирается в бюджет, поэтому выполнить это сложно, так как госказна "не резиновая". "Но по мере возможностей мы будем выделять средства по приоритетным отраслям", - добавил он.

В апреле этого года Минздрав подпишет договор по вопросу Центра перинатологии, и работу по требованию Всемирного банка начнут в Бишкеке, затем перейдут в регионы.

Также депутаты заинтересовались, будут ли повышены зарплаты медиков страны, на что вице-премьер министр Чолпон Султанбекова ответила, что этот вопрос касается бюджета, который также "не резиновый" и в ближайшее время этот вопрос не рассматривается. "Бюджет в ваших руках, утвердите, мы повысим", - обратилась она к депутатам.