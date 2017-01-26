Глава Минздрава заверил в готовности национальной программы в этой области

Глава Министерства здравоохранения Талантбек Батыралиев заверил депутатов в готовности национальной программы в области здоровья. Об этом он сказал сегодня, 26 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Аида Исмаилова поинтересовалась: "Программы по ВИЧ и туберкулезу закончились в 2016 году, стратегия охраны репродуктивного здоровья - в 2015-м. Скоро Глобальный фонд сократит финансирование ВИЧ/СПИД, готов ли Кыргызстан взять на себя эту проблему?"

На что министр ответил, что это обязанность государства и оно готово взять на себя ответственность.

Также он добавил, что национальная программа разработана и бюджет утвердили в декабре, а также готово постановление правительства.