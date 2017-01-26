В Нарыне вместо туберкулезного диспансера строят стоматологический центр

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Гулиза Авазова

В Нарыне вместо туберкулезного диспансера Министерство здравоохранения строит стоматологический центр. Об этом сегодня, 26 января, сообщил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков на заседании Жогорку Кенеша.

На это глава Минздрава Талантбек Батыралиев ответил, что по стоматологическому центру имеется заключение Министерства чрезвычайных ситуаций.

Спикер возразил и сказал, что по туберкулезному диспансеру тоже есть заключение. "Есть статистика больных туберкулезом, а по стоматологии нет. Туберкулез опаснее или зубная боль?" - спросил он.

"Обе опасные, а зуб может вызвать осложнения работы головы, так как находится в близости с мозгом", - ответил Батыралиев.

URL: http://www.vb.kg/354375
Теги:
здравоохранение, Минздрав
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