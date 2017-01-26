В Кыргызстане функционируют 119 возвращенных государству детсадов

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Гулиза Авазова

Всего по республике насчитывается 219 дошкольных образовательных учреждений, которые были возвращены в собственность государства. Об этом сегодня, 26 января, сообщила министр образования Гульмира Кудайбердиева на заседании Жогорку Кенеша.

По ее данным, из возвращенных зданий в настоящее время функционируют 119 детских садов. В 6 из них идет ремонт, а для 19 местные самоуправления ищут средства.

Также министр добавила, что из возвращенных объектов 65 были возвращены с помощью Генпрокуратуры.

Помимо этого, в 2016 году для дошкольного образования было выделено 2 млрд 226 млн сомов, из которых 99% направлены на заработную плату работников.

URL: http://www.vb.kg/354376
Теги:
детский сад, Министерство образования
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